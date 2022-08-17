تعرّف على عقوبات مخالفي السير خلال نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

اضافة اعلان

بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أكدت مديرية الامن العام، أنه لن يكون هناك أي تهاون مع مخالفات السير الخطيرة خلال الاحتفال بالنتائج.ووفقاً لقانون السير وتعديلاته رقم 49 لعام 2008، الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" بيّن القانون العقوبات التي تترافق مع الاحتفال بالنتائج.وأوضح قانون السير العقوبات كما يلي:يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 أو كلتا العقوبتين كل من قاد المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرف مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 100 دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:1 - قيام السائق بالتجاوز الخاطئ في الحالات والامكان التي يمنع التجاوز منها2 - تغيير السائق المسرب بشكل مفاجئويعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا وحجز المركبة وتحويل السائق للحاكم الإداري كل من قاد المركبات على شكل مواكب ما يؤدي الى اعاقة حركة السير أو اخراج جزء من أجسام الركاب من المركبة أثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.ويعاقب بغرامة مقدارها 20 دينارا كل من قام بالدوران أو الانعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر.وأعلنت إدارة السير العام الماضي 2315 مخالفة مرورية خلال نتائج الثانوية العامة، وذلك بارتفاع بلغ 48 % عن 2020