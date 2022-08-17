الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

الأربعاء، 17-08-2022 04:51 م

تعرّف على عقوبات مخالفي السير خلال نتائج التوجيهي

340662_5_1644405315


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أكدت مديرية الامن العام، أنه لن يكون هناك أي تهاون مع مخالفات السير الخطيرة خلال الاحتفال بالنتائج.اضافة اعلان


ووفقاً لقانون السير وتعديلاته رقم 49 لعام 2008، الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" بيّن القانون العقوبات التي تترافق مع الاحتفال بالنتائج. 

وأوضح قانون السير العقوبات كما يلي: 

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 أو كلتا العقوبتين كل من قاد المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرف مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 100 دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:

1 - قيام السائق بالتجاوز الخاطئ في الحالات والامكان التي يمنع التجاوز منها 

2 - تغيير السائق المسرب بشكل مفاجئ

ويعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا وحجز المركبة وتحويل السائق للحاكم الإداري كل من قاد المركبات على شكل مواكب ما يؤدي الى اعاقة حركة السير أو اخراج جزء من أجسام الركاب من المركبة أثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.

ويعاقب بغرامة مقدارها 20 دينارا كل من قام بالدوران أو الانعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

وأعلنت إدارة السير العام الماضي 2315 مخالفة مرورية خلال نتائج الثانوية العامة، وذلك بارتفاع بلغ 48 % عن 2020

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
7202222185211715776140

وزارة التربية : هذا موعد إعلان نتائج التوجيهي

5234ecf5d5537a4f740eae72d2ccbf37

رغم معاناتهم.. 27 طالبا شجاعا أنهوا امتحانات التوجيهي في مركز الحسين للسرطان

M63A8879

التربية: مؤشرات نسب النجاح بالتوجيهي "مُرضية" حتى الآن

new_197358_8287

الأمانة: عقوبات مغلظة لمخالفة الاشتراطات الصحية لمحال بيع اللحوم

fanari-1520x1000-1-e1637007183374

ضبط 20 مخالفة قطع إشارة حمراء على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

0df4a198-bf8a-484c-9bfc-62cda42bde1d

الأمن: 492 مخالفة مواكب خلال عطلة نهاية الأسبوع