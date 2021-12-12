الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يوجه بضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

القانونية النيابية تواصل الاستماع لآراء المختصين حول التعديلات الدستورية

مالية النواب تحيل عددا من المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ارتفاع الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

مصادر تكشف كواليس لقاء الملك برؤساء اللجان النيابية

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أردنية العقبة تستضيف فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس

هام من الخدمات الطبية الملكية بشأن المصابين بكورونا

الأحد، 12-12-2021 02:08 م

تعرّف على عقوبة مخالفي الحجر المنزلي

122021813246224696001


الوكيل الإخباري - قال المحامي مروان المعايطة، إن عقوبة مخالفي الحجر المنزلي، تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وأوضح المعايطة لـ" الوكيل الإخباري" أن أمر الدفاع رقم 8 وضح أنه " يُعاقَب بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر".

اضافة اعلان


وبين أنه تقوم الجهات المعنية بتحويل المخالف للمستشفيات الميدانية لإنهاء فترة العزل وبعدها يتم تحويله للمحكمة لمقاضاته لخرقه أوامر الدفاع. 


وأشار المعايطة إلى أن المحكمة بالعادة تاخذ بالاسباب التقديرية المخففة، ويتم تطبيق أدنى حد من العقوبة. 


وقالت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إنه تم ضبط (14) شخصاً من مصابي فايروس كورونا والذين قاموا بمخالفة إجراءات الحجر ‏المنزلي خلال الأسبوعين الماضيين.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يوجه بضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة

1220219195544192375768

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

كورونا 2

ارتفاع الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

130118__8013009

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

10202126183529815326806

أردنية العقبة تستضيف فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس

أخبار متعلقة
ط

ضبط 14 شخصاً من مخالفي الحجر المنزلي

122021683234427834263

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66.843 اصابة

cms-image-000018602

"الهاشمية" توقف كافة الأنشطة والفعاليات و التجمعات

EU26kI4XgAMHaVV

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنيين الراغبين بالسفر إلى قطر

262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات