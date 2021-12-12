تعرّف على عقوبة مخالفي الحجر المنزلي

الوكيل الإخباري - قال المحامي مروان المعايطة، إن عقوبة مخالفي الحجر المنزلي، تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.



وأوضح المعايطة لـ" الوكيل الإخباري" أن أمر الدفاع رقم 8 وضح أنه " يُعاقَب بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر".

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وبين أنه تقوم الجهات المعنية بتحويل المخالف للمستشفيات الميدانية لإنهاء فترة العزل وبعدها يتم تحويله للمحكمة لمقاضاته لخرقه أوامر الدفاع.



وأشار المعايطة إلى أن المحكمة بالعادة تاخذ بالاسباب التقديرية المخففة، ويتم تطبيق أدنى حد من العقوبة.



وقالت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إنه تم ضبط (14) شخصاً من مصابي فايروس كورونا والذين قاموا بمخالفة إجراءات الحجر ‏المنزلي خلال الأسبوعين الماضيين.

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