الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

الصفدي يلتقي اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون

تعرّف على موعد بدء التوقيت الصيفي في الأردن هذا العام

مدير الأمن يوجه الدفاع المدني بإجراء تمارين مشابهة لحادثة الطفل المغربي ريان

أكثر من 137 ألف إصابة كورونا نشطة في الأردن

السير : 369 حادثا مروريا خلال الـ24 ساعة الماضية

مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بعد حبس أنفاس العالم لـ 5 أيام.. المغرب يستعد لتشييع الطفل ريان

قانونية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

بدء تقديم طلبات التسجيل لامتحان الشامل اليوم

الأحد، 06-02-2022 08:43 ص

تعرّف على موعد بدء التوقيت الصيفي في الأردن هذا العام

20160322-929061548786183


الوكيل الاخباري - من المنتظر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن هذا العام ابتداء من فجر يوم الجمعة (25) من شهر شباط الجاري، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الـ12 منتصف الليل، بحسب التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء.اضافة اعلان


وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام (2022)، ما يقارب 8 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الشتوي، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليل الخميس (27) تشرين أول.

يأتي التبديل بين نظامي التوقيت الصيفي والشتوي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المُتخذ عام 2013، الذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة في شهر تشرين الأول من كلّ عام.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي 2

الصفدي يلتقي اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون

0L5A1599 - Copy

أكثر من 137 ألف إصابة كورونا نشطة في الأردن

M63A9020 - Copy

مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

جامعة البلقاء 2

بدء تقديم طلبات التسجيل لامتحان الشامل اليوم

www.mebusiness.ae_1513446091

الخارجية الأمريكية: مقترح صفقة الطائرات F-16 للأردن ممولة بالكامل

كورونا الوكيل

نقل مواعيد مراكز تطعيم يوم الأحد - اسماء

أخبار متعلقة
main_image61d2cc64c0c89

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

1574861256086-780x470

الألبسة: قرار الجمارك يعاكس إعادة النظر بالتعرفة الجمركية

069

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

0L5A1604 - Copy

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

6182b5314c59b7794c07c273

وكلاء السياحة والسفر: الإجراءات الحكومية قضت على موسم العمرة

main_image5d751b9a71889

التربية: 5.1% نسبة الأمية في الأردن حتى نهاية 2020