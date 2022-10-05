تعرف على موعد شروق الشمس مع تثبيت التوقيت الصيفي في الأردن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

بعد قرار الحكومة اليوم تثبيت التوقيت الصيفي طيلة العام، تساءل مواطنون حول موعد شروق الشمس بعد تاريخ الثلاثين من الشهر الحالي، وهو موعد بدء تعديل دوام المدارس وفقاً لقرار تثبيت التوقيت.

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ووفق دائرة المناخ في إدارة الأرصاد الجوية، ستشرق شمس يوم الأحد الموافق 30 تشرين الأول الحالي عند الساعة 6:51 صباحاً وتغرب 5:48 مساءً بحسب التوقيت الصيفي .



وأضافت الارصاد اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الفترة ما بين الفجر وشروق الشمس" ساعة وثلث" تقريباً.



وأشار أن موعد شروق الشمس يتقدم تدريجياً إلى 7:34 صباحا مع نهاية كانون الثاني منوهاً أن بعد ذلك الوقت يعود موعد الشروق بالتراجع .



وكانت الحكومة قرَّر تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/10/2022م .



وقرَّر وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس تحديد دوام طلبة المدارس في تمام السَّاعة 8:15 صباحاً والحصَّة الأولى 8:30 صباحاً، و ستفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطَّلبة في تمام السَّاعة 7:45 صباحاً.









