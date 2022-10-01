السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

خبير: لا عائد مجزي من التوقيت الصيفي والوفر المحقق 240 ساعة كهرباء 15% منها مفقود

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السبت، 01-10-2022 09:33 ص

خبير: لا عائد مجزي من التوقيت الصيفي والوفر المحقق 240 ساعة كهرباء 15% منها مفقود

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه لا يوجد دراسة علمية تثبت أنه يمكن تحقيق عائد اقتصادي مجزي من إبقاء التوقيت الصيفي. اضافة اعلان

 
وبيّن عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن الحكومة فعّلت التوقيت الصيفي قرابة 8 أشهر، موضحاً أن نسبة الوفر الكهربائي منها وصل إلى 240 ساعة فقط، بالمقابل وصل معدل الفاقد من هذا الوفر حولي 15%، ما يعني أن الوفر المُحقق لا يعتبر مجزياً. 
 
وتساءل أنه طالما لدى الأردن فائض في إنتاج الكهرباء، وهناك مساعٍ لتصدير هذه الطاقة لكل من السعودية والعراق إلى جانب فلسطين، فلماذا التمسك بالتوقيت الصيفي؟. 
 
وأشار عايش إلى أن مسألة التوقيت تحتاج إلى مراجعة شاملة، فلا يمكن تغيير التوقيت دون تغيير آليات العمل والدوام، منوهاً إلى أن (الساعة الفارقة تقديماً أو تأخيراً) آثارها الاجتماعية لها كلفة أكبر من حجم الوفر المُحقق. 
 
وقال إن دول العالم لا تقرر أن هناك توقيت دائم، وتعمل على إحداث تكييف مع الفصول على اختلافها، وعلى الحكومة اتباع هذا النهج. 
 
وختم عايش أن تغيير التوقيت له آثار على التواصل مع العالم من حيث التواصل مع العالم كمواعيد الطيران وغيرها، داعياً إلى التخلص من هذا الجدل.

 




 

 


 

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