وزير التربية: سنأخذ بعين الإعتبار مصلحة الطلبة بقرار التوقيت

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس إن الحكومة تدرس مع التربية سيناريوهات دوام الطلبة إذا تم اعتماد التوقيت الصيفي طيلة العام أم الإبقاء على ما نحن عليه.وأضاف عويس اليوم الخميس "الوكيل الإخباري" أن الحكومة ستتخذ بعين الاعتبار مصلحة الطلبة إذا تم اعتماد التوقيت الصيفي طيلة العام .وتدرس الحكومة الآن إبقاء الدوام كما هو ، فيما يذهب السيناريو الثاني إلى تأخير توقيت دوام الطلبة الى ما بعد الساعة الثامنة ، وفقاً لقرارها حول التوقيت الصيفي والشتوي،مع الأخذ بعين الاعتبار ايجابيات وسلبيات القرار وفقاً للدراسات بهذا الخصوص ولم يتخذ القرار الرسمي لغاية الآن.