تعليق الدوام بإدارة مياه المفرق اليوم بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، انه تم تعليق الدوام في إدارة مياه محافظة المفرق لمدة 24 ساعة ابتداء من صباح اليوم الخميس، لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

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وأضاف في بيان، ان هذا الإجراء يأتي احترازيا وانسجاما مع الإجراءات الوقائية المتبعة لضمان عدم تزايد حالات الإصابة، ومن أجل العمل على تعقيم مبنى الادارة وإجراء الفحوصات للمخالطين بشكل كامل بالتنسيق مع مديرية صحة محافظة المفرق.



واشار المومني الى استمرار اعمال الصيانة والتشغيل واستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين وعدم تأثر برنامج توزيع المياه بهذه الإجراءات.



