مياهنا تعلق الدوام في مكاتبها بجبل الحسين 24 ساعة

الوكيل الاخباري - قررت شركة مياه الأردن "مياهنا" تعليق الدوام اليوم الثلاثاء، في مكاتبها بجبل الحسين، لمدة 24 ساعة، استناداً للبروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا، ولاتخاذ الإجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة والقيام بعمليات التعقيم اللازمة، وذلك لضمان السلامة العامة.

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وأكدت الشركة في بيان، استمرار استقبال المراجعين في مختلف مكاتب الشركة المنتشرة في العاصمة عمان، فيما ستعود مكاتبها الرئيسية في جبل الحسين للعمل صباح غد الأربعاء.



--(بترا)

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