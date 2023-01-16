تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الوكيل الاخباري - نشرت الحكومة عدة تعليمات عبر الجريدة الرسمية دخلت حيز التنفيذ .
الأولى : تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين
الثانية : تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة بتحديد شكل الرقابة وحدودها على الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة والمصانع والمعامل الخاضع إنتاجها أو مبيعاتها للضريبة الخاصة على المبيعات
الثالثة : تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم الرقابة الأمنية على المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة الأمن العام وتعديلاتها لسنة 2023م
الرابعة : تعليمات معدلة لتعليمات العاملين في المنازل من غير الأردنيين ومن في حكمهم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
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