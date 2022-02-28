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الإثنين، 28-02-2022 02:14 م

تعليمات هامة من الخارجية للأردنيين في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه في ظل تصاعد حدة الأزمة العسكرية في أوكرانيا، وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 8 صباحاً، ووفقاً للتقارير الواردة للوزارة، تجدد الوزارة تأكيدها للمواطنين الأردنيين بما يلي:

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١-الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الأوكرانية، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض حياتهم للخطر، والالتزام في البيوت أو الملاجىء اذا تطلب الأمر ذلك ووفقاً للظروف والأحوال السارية. 


٢-توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في حال تحركاتهم، وخصوصاً في ظل عدم توفر وسائل النقل البري سواء للسيارات أو الحافلات، واقتصارها على القطارات الحكومية المتواجدة في جميع المدن الأوكرانية والتي تعد الوسيلة الأكثر أماناً في هذه المرحلة، شريطة استخدامها قبل ساعات حظر التجول. 


٣- ونظراً لما تشهده نقاط العبور الفاصلة بين أوكرانيا والدول المجاورة لها من اكتظاظٍ هائل، وانتظارٍ يمتد لساعات طويلة بسبب طوابير المركبات والأشخاص التي يصل طولها لكيلومترات وذلك جراء محاولة أعداد كبيرة من الخروج عبر المنافذ الحدودية، بما في ذلك الأوكرانيين والجنسيات المختلفة الأخرى من الأراضي الأوكرانية، فان إجراءات الوصول للمعابر الحدودية أصبح يستغرق وقتاً طويلاً ما يستدعي من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة من المأكل والمشرب وربما الأغطية للوقاية من الظروف الجوية الباردة. 


٤- ضرورة التواصل على خطوط الطوارئ والخطوط الساخنة لمركز عمليات الوزارة والسفارة في أنقرة (المعتمدة لدى أوكرانيا) والسفارات في كل من؛ برلين وبوخارست وفيينا وموسكو وذلك على الأرقام التي تمّ الإعلان عنها سابقاً من أجل إعلام مندوبي وزارة الخارجية عن التحركات والوصول لأي من المنافذ الحدودية، وتزويدهم بالتفصيلات وصور جوازات السفر ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الدخول. 


ويُذكر أنه ومنذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، تمكّن أكثر من (٢٦٠) مواطناً أردنياً من عبور الحدود من أوكرانيا إلى رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولدوفا، والذين تمّ التعامل معهم على الفور من قبل مندوبيّ وزارة الخارجية وموظفي السفارات المتواجدين على النقاط الحدودية.



 




 

 


 

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