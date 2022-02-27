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الأحد، 27-02-2022 09:54 م

الخارجية لـ"الوكيل الإخباري": لم يردنا أي بلاغ عن تعرض سيارة أردني للقصف في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - أكد مدير العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والناطق الإعلامي السفير هيثم أبو الفول أن الوزارة تلقت على المنصة 1430 طلباً من أردنيين في أوكرانيا للعودة إلى الأردن.

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وقال أبو الفول لـ"الوكيل الاخباري" إنهم يتابعون أوضاع الأردنيين في أوكرانيا بشكل حثيث، مؤكداً أن الأردنيين بشكل عام في أوكرانيا يطالبون بالعودة إلى أرض الوطن، مشيرا أن الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار تجري على قدمٍ وساق لتسهيل عبو الأردنيين وعودتهم إلى ديارهم.

 

وحول تعرض مركبة يقودها مواطن أردني ومعه عائلته في كييف للقصف، قال أبو الفول إن الوزارة لم يردها أي بلاغ عن تعرض أي أردني للأذى أو للقصف أو إطلاق النار خلال الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيراً أن المعلومات المتوفرة للآن تؤكد أن جميع الأردنيين بخيْر.

 


 




 

 


 

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