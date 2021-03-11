الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 06:33 م

تعميم حكومي على الفنادق والمطاعم

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 الوكيل الاخباري - عممت وزارة السياحة والآثار على المطاعم السياحية، بالتوقف عن تقديم خدمة الطعام داخل المطعم عند الساعة 6 مساء، وأن يقتصر تقديم الخدمة بعد ذلك على خدمة التوصيل.
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وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنها عممت أيضا على الفنادق، بالتوقف عن تقديم خدمة الطعام داخل المطاعم التابعة للفنادق عند الساعة 6 مساء، وأن يقتصر تقديم الخدمة بعد ذلك الى الغرف، بالإضافة إلى إغلاق الأندية داخل الفنادق.

ودعت الوزارة الفنادق والمطاعم السياحية، بالتقيد والإلتزام التام بما نصت عليه البلاغات الصادرة وأوامر الدفاع، وكذلك الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وشروط السلامة العامة.

 




 

 


 

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