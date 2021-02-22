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الإثنين، 22-02-2021 08:11 م

تعميم حكومي على المطاعم والفنادق

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الوكيل الاخباري - شددت وزارة السياحة والآثار، بناء على توصيات لجنة السياحة في اجتماعها السابع لعام 2021، على ضرورة إلتزام المنشآت السياحية، والمتواجدين بداخلها، بأوامر الدفاع النافذة، وذلك تحت طائلة اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع، حيث فوضت اللجنة وزارة السياحة والآثار الصلاحية المطلقة بإغلاق المنشأة المخالفة احترازيا.
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وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين، أنها وجهت تعميم الى جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، بضرورة الالتزام والتقيد التام بتوصيات لجنة السياحة وبأوامر الدفاع، وتطبيق دليل الاشتراطات الصحية لتشغيل المنشآت السياحية والمرافق التابعة لها، وذلك للحفاظ على استمرارية تشغيل تلك المنشآت والمرافق، مشيرة الى أنه جرى تطبيق العقوبات اللازمة بحق المنشآت ومرتاديها كما نصت عليها أوامر الدفاع النافذة.

واوضحت الوزارة أنه من ضمن توصيات اللجنة وضمن دليل الاشتراطات الصحية، أن لا تزيد نسبة الإشغال في المنشآت الفندقية عن 70 بالمئة للغرف، و 50 بالمئة للمرافق التابعة للمنشأة .


 




 

 


 

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