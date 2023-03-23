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الخميس، 23-03-2023 06:58 ص

تعميم دوام القطاع الحكومي والمدارس والبنوك في رمضان يدخل حيز التنفيذ اليوم

رمضان


الوكيل الإخباري - حددت الحكومة ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، وفق بلاغ رسمي أصدره رئيس الوزراء.

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وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدوام الرسمي في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة، اعتبارا من الأول من رمضان، من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه قبل رمضان.


واستثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم.


وعن دوام المدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي، أن دوام الموظفين في مديريات التربية والتعليم يبدأ الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر.


أما بالنسبة لدوام المدارس؛ فتبدأ الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (40) دقيقة وفي مدارس الفترتين (35) دقيقة، وإلغاء استراحة الخمس دقائق بين الحصص، وبهذا ينتهي دوام الفترة الصباحية في مدارس الفترتين الساعة 12:40 ، أما بالنسبة للفترة المسائية فتبدأ الحصة الأولى الساعة 12:50 وتنتهي الحصة السادسة الساعة 4:30.
وبالنسبة للبنوك، قرر البنك المركزي، تعديل ساعات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة في الأردن بمناسبة حلول شهر رمضان.


وبحسب بيان للبنك المركزي؛ فإن ساعات الدوام ستكون من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، فيما يبدأ التعامل مع الجمهور في تمام الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.


 




 

 


 

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