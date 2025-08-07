مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة في المحافظات

الوكيل الإخباري- نظم عدد من المراكز الشبابية، أمس الأربعاء، برامج وأنشطة متنوعة استهدفت تنمية مهارات الشباب وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

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ففي الكرك، اختتم مركز شابات راكين نشاطاً توعوياً بعنوان: "الوقاية من الأمراض السارية والمعدية"، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين في المركز من مختلف أنحاء المحافظة.



وقال مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، إن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي، والسلوكيات الوقائية في المجتمع المحلي، وتمكين الشابات بالمعرفة الصحية اللازمة.



وتناول النشاط تعريفاً شاملاً بالأمراض المعدية، وأنواعها وطرق انتقالها بين الأفراد، وسبل الوقاية منها، والأمراض السارية، وأسباب انتشارها وسرعة انتقالها بين الأشخاص، والإجراءات الوقائية والنظافة الشخصية.



ونفّذ مركز شباب القطرانة، التابع لمديرية شباب الكرك، ورشة توعوية بعنوان: "مفاهيم الحركة الكشفية"، قدمها المدرب الدكتور صهيب الجعافرة، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين في المركز من مختلف أنحاء المحافظة.



وأوضح مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، أن الورشة هدفت إلى تعريف المشاركين بتاريخ الحركة الكشفية، وأهم مبادئها وقيمها التربوية، ودورها في تنمية مهارات القيادة والانضباط والعمل الجماعي لدى الشباب، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة الفاعلة.



ونظّم مركز شباب وشابات العارضة ورشة توعوية بعنوان: "أضرار الأدوية والتداخلات الدوائية"، بمشاركة 34 شابا وشابة، في إطار حرص المركز على تعزيز الوعي الصحي لدى فئة الشباب.



وهدفت الورشة إلى توعية المشاركين بمخاطر الاستخدام غير الآمن للأدوية، وتسليط الضوء على التداخلات الدوائية المختلفة وسبل الوقاية منها، إضافة إلى تعزيز السلوكيات الصحية السليمة المتعلقة بتناول الأدوية.



وأكدت رئيسة المركز، فايزة الفاعوري، أهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الورش التوعوية داخل المراكز الشبابية، داعية إلى إعداد نشرات مبسطة حول موضوع التداخلات الدوائية، وتشجيع الشباب على مراجعة المختصين قبل تناول أي دواء جديد، لضمان الاستخدام الآمن والصحي.



ونظم مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج، نشاطاً توعوياً بعنوان: "الأمن السيبراني والحماية الرقمية".



وهدف النشاط إلى رفع مستوى وعي المشاركين الأمني وتعريفهم بأبرز التهديدات السيبرانية، وترسيخ الممارسات الآمنة في استخدام التقنيات الرقمية.



وتحدث المدرب أمين الزعبي عن أساليب التصيد الاحتيالي والاختراقات الشائعة، وإنشاء كلمات مرور قوية وتأمينها من محاولات الاختراق.



وفي المزار الشمالي، انطلقت بمركز الشباب فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، بمشاركة 23 يافعا من الفئة العمرية (15–17) عاما.



ويهدف المعسكر إلى دعم الشباب واستثمار طاقاتهم من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، عبر أنشطة رياضية ومسابقات شملت ألعابا فردية وجماعية، إضافة إلى تمارين لياقة بدنية.



وأكد المدرب حذيفة طلافحة أهمية النشاط البدني في تنمية المهارات وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية لدى المشاركين.



من جانبه، أكد رئيس المركز عبد الرحمن العمري أهمية معسكرات الحسين في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، مثمنا جهود وزارة الشباب والمركز في إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة، لما لها من أثر كبير في بناء الشخصية وتطوير القدرات.



ونظمت مديرية شباب محافظة إربد، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وذلك في قاعة القمرين بلواء الوسطية.



وأوضح المدرب فارس ملكاوي أن الجلسة هدفت إلى التعريف بالجائزة، التي تتمحور حول التحفيز والتكريم، وتسليط الضوء على قصص النجاح في مجال العمل التطوعي، إلى جانب تعزيز أهمية التطوع والعمل الإنساني المبني على قيم الولاء والانتماء.



وأشار إلى أن الجائزة، تهدف إلى تحفيز جهود الأفراد والمؤسسات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المتميز لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الجائزة ترتكز على 4 محاور رئيسية، ولها مبادئ وفئات ومستويات تُعنى بترسيخ ثقافة العمل التطوعي المجتمعي.



ونظمت مديرية شباب محافظة جرش جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، بحضور رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين.



وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات أهمية الجائزة في تشجيع المواطنين والمقيمين على الانخراط في العمل التطوعي وتعزيز التميز فيه، مشيرًا إلى دورها الفاعل في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة.



وبين مدير شباب جرش عبد الإله المشاقبة أن الجائزة تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التطوع المؤسسي المنظّم، وتعزيز أثره المستدام مشيرًا إلى تنفيذ الجائزة من قبل وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وعدد من الجهات الوطنية المعنية.



وقدمت ضابط ارتباط الجائزة المدربة ليما العتوم عرضًا شاملاً حول الجائزة في دورتها الثالثة، استعرضت خلاله رؤية ورسالة الجائزة وأهدافها ومجالاتها والفئات المستهدفة وشروط وآليات الترشح والمعايير المعتمدة للمشاركة.



واختتمت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج، التابع لمديرية شباب إربد، فعاليات معسكر "سواعد الإنقاذ"، الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025، وبالتعاون مع الدفاع المدني، بمشاركة 24 شابة من منتسبات المركز وشابات المحافظة، ضمن الفئة العمرية من (18–24 عاماً).



وتضمنت فعاليات المعسكر مجموعة من المحاضرات التوعوية حول مهام الدفاع المدني والإسعافات الأولية، وإدارة الأزمات، وشروط السلامة في المنشآت، إضافة إلى التحذير من ظاهرة التجمع في مواقع الحوادث وتأثيرها على عمل الجهات المختصة.