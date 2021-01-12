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الثلاثاء، 12-01-2021 02:43 م

تركيب أجهزة تتبع الكتروني

تعميم من رئاسة الوزراء

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة النقل في بيان رسمي الثلاثاء أنها تقوم و بالتعاون مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام بتنفيذ تعميم رئاسة الوزراء المتضمن عدم تسجيل او ترخيص اي مركبة حكومية دون تركيب اجهزة تتبع الكتروني ابتداء من العام الحالي .

وقالت امين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني بهذا الصدد و لتبسيط وسهولة الإجراءات على الجهات الحكومية بدوائر الترخيص ستقوم الوزارة بإصدار رابط الكتروني قريبا لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات تمكنهم من معرفة المركبات المثبت عليها اجهزة تتبع الكتروني والمركبات المستثناة من تركيب جهاز تتبع الكتروني حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص ودون الحاجة الى المعاملات الورقية.

واضافت التهتموني أن هناك استثناءات سيتم مراعاتها على أن تكون مبررة ويتم ابراز نموذج معتمد ومختوم صادر عن مديرية تتبع المركبات الحكومية في الوزارة.

وذكرت التهتموني انه يتم التنسيق حاليا بين وزارة النقل والجهات الحكومية المعنية لإصدار قرار يشمل تأمين المركبات الحكومية وصيانتها والية صرف المحروقات لها.

ويذكر ان اهداف نظام التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية يتضمن شمول كافة المركبات الحكومية ضمن النظام ، واعادة هيكلة الاسطول الحكومي من المركبات من خلال قاعدة بيانات شاملة لكافة المركبات ، والتوفير على الخزينة العامة جراء عمل المركبات الحكومية ضمن اطار العمل الرسمي فقط .

كما يسعى النظام لخفض الكلف المالية المترتبة من المحروقات والتأمين والصيانة على المركبات ، وخفض مخالفات المركبات الحكومية من خلال مراقبتها واجراء اللازم عند تكرار المخالفات من خلال ديوان المحاسبة، واعادة تدوير المركبات الحكومية من خلال مراقبتها بالنظام الالكتروني وحساب الفائض منها وايضا تحقيق الرضا المجتمعي حول استخدام المركبات الحكومية .

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