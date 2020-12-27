الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 27-12-2020 06:50 م

الامن العام يصدر بيان حول حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها بالجاردنز

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى رصد ومتابعة العديد من الاشخاص ممن حاولوا استغلال حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها في منطقة الجاردنز شارع وصفي التل قبل ايام لنشر النعرات واثارة الفتن في المجتمع  .

مؤكدا ان وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي تتابع وترصد اولئك الاشخاص وكل من يقوم بنشر اية مواد او منشورات تثير الفتن والنعرات وستتخذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

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مؤكدا ان القضية باتت الآن بيد القضاء بعد ان أُحيلت اليه والشخص الرئيسي الذي تسبب بها وتقرر توقيفه داخل احد مراكز الإصلاح والتأهيل ، فيما جرى التعميم والبحث عن الاشخاص الذين اعتدوا وألحقوا اضراراً مادية بديوان احدى العائلات امس في العاصمة .

ودعا الناطق الاعلامي الجميع عدم نشر او اعادة نشر ما يردهم حول القضية والاكتفاء بما يُنشر من الجهات الرسمية خاصة ان القضية وصلت للقضاء وسيتم الفصل بها من خلاله ، ولكي لا يُستغلوا من قبل اشخاص هدفهم اثارة الفتن والنعرات بين ابناء المجتمع .



 




 

 


 

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