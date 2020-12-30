الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

الإعلان عن نتائج الشامل اليوم

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الأربعاء، 30-12-2020 07:36 ص

خلال مؤتمر صحفي

الإعلان عن نتائج الشامل اليوم

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - يعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة ، الدكتور عبدالله سرور الزعبي في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء عن نتائج امتحان الشامل بدورته الشتوية لعام 2021.

وقال الزعبي، إن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج الشامل.

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وأكد أن المؤتمر الصحفي سيعقد في ظل توافر جميع شروط الصحة والسلامة العامة بسبب فيروس كورونا.

 

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