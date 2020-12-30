الإعلان عن نتائج الشامل اليوم

الوكيل الإخباري - يعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة ، الدكتور عبدالله سرور الزعبي في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء عن نتائج امتحان الشامل بدورته الشتوية لعام 2021.



وقال الزعبي، إن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج الشامل.

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وأكد أن المؤتمر الصحفي سيعقد في ظل توافر جميع شروط الصحة والسلامة العامة بسبب فيروس كورونا.



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