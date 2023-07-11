تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الوكيل الاخباري - اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التعميم الاولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024 وتحديد سقوف اولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع اعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.



وبموجب هذا التعميم، فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه بداية شهر آب المقبل مع تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.

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