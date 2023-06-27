الأردن وبلغاريا يتفقان على عقد جولة من المشاورات السياسية

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية الجديدة ماريا غابرييل، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الوزيران، الحرص المشترك على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، واتفقا في هذا السياق على عقد جولة من المشاورات السياسية.



وهنأ الصفدي نظيرته البلغارية بتوليها مهامها الجديدة، وأكد التطلع للعمل معاً لتعزيز علاقات الصداقة، وزيادة التعاون بين البلدين.

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