الخميس 03-08-2023
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الخميس، 03-08-2023 01:12 م

تعميم هام على جميع موظفي وزارة التربية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة التربية والتعليم على جميع موظفيها الدخول على الرابط : https://apps.moe.gov.jo/app1/upgrade/ للاستعلام والتحقق من متطلبات الترفيعات الوجوبية والجوازية من حيث الدورات التدريبية الإجبارية والإختيارية المطلوبة من أجل التنافس على الترفيعات لعام 2023.

وطلبت الوزارة ضرورة متابعة الكتب الرسمية الصادرة عن إدارة الاشراف والتدريب التربوي فيما يخص التدريب لغايات الترفيع .

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