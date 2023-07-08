رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ثمن المستشار الاعلامي والناطق الرسمي السابق لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بكافة كوادرها لانجاح سير امتحانات الثانوية العامة وادارته بكفاءة واقتدار.



كما عبر في منشور اليوم السبت عن شكره للوزارة لحرصها الجاد لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، أثناء تقديم الامتحان وضبط إجراءاته وتطبيق تعليماته .



و دعا الجلاد أولياء الأمور إلى ضرورة تشجيع أبنائهم على الجد والالتزام وتحفيزهم لتجاوز هذه المرحلة المهمة في حياتهم.

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