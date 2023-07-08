السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 03:37 م

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

72023812015913410918


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ثمن المستشار الاعلامي والناطق الرسمي السابق لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بكافة كوادرها لانجاح سير امتحانات الثانوية العامة وادارته بكفاءة واقتدار.

كما عبر في منشور اليوم السبت عن شكره للوزارة لحرصها الجاد لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، أثناء تقديم الامتحان وضبط إجراءاته وتطبيق تعليماته .

و دعا الجلاد أولياء الأمور إلى ضرورة تشجيع أبنائهم على الجد والالتزام وتحفيزهم لتجاوز هذه المرحلة المهمة في حياتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688823366854

بدء معسكر التماسك الاجتماعي في شباب سهل حوران

التربية

تنويه من وزارة التربية والتعليم

294806

بدء معسكر التماسك الاجتماعي في شباب سهل حوران

720234215017481711044

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

62648693_2453885351340129_8347230216350859264_n

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

aa9aa223-317f-46fb-a484-4bd5d4c0aeb5

عجلون: اختتام دورة الإعلام والمحتوى الرقمي

أخبار متعلقة
66666

التربية ومبادرة مدرستي تحتفلان بإنجازات مشروع "زراعة أمل"

وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

62023410325794467151

وزارة التربية ستؤمن للطلبة آلة حاسبة في امتحان التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

تنقلات في وزارة التربية والتعليم - اسماء

التربية والتعليم

التربية تعلن عن توفر شواغر في الوزارة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنعى وفاة معلمة