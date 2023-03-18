السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

السبت، 18-03-2023 12:15 م

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

b5ca1b96-ملقط-طبي


الوكيل الإخباري - قضت محكمة صلح جزاء إربد بالزام مستشفى خاص وطبيبة نسائية وتوليد، بدفع مبلغ (21) ألف دينار كتعويض لمريضة، إثر نسيان (مقص طبي) في بطنها أثناء إجراء عملية قيصرية لها انتهت بوفاة جنينها ونسيان المقص الذي كُشف النقاب عنه لاحقا في مستشفى حكومي.

اضافة اعلان


وحسب قرار المحكمة الذي أيدته محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية ومحكمة التمييز، فإنه تم إسقاط تهمة الإيذاء عن المستشفى والطبيبة لشمول القضية بقانون العفو العام، بينما تم إلزام المستشفى بدفع 75% من قيمة التعويض الذي قدرته المحكمة وإلزام طبيبة النسائية بدفع النسبة الباقية من المبلغ، وفق ما أوردته يومية الغد.


وكانت المريضة قد راجعت مستشفى خاص من خلال طبيبة نسائية وعندما أصبحت بالشهر التاسع راجعت ذات المستشفى إثر ألم في بطنها، فأبلغتها ممرضتان بضرورة دخولها المستشفى لإجراء عملية قيصرية.


وبعد دخول المريضة أجريت لها عملية قيصرية بإشراف الطبيبة ومن ثم تدخل طبيب استشاري، حيث كان الجنين متوفيا، بالإضافة إلى وجود تمزقات في الرحم.


وبعد خروجها من المستشفى عادت لتعاني من آلام حادة من البطن حيث تم إسعافها إلى مستشفى حكومي، وبعد إجراء الفحوصات تبين أنها تعاني من وجود جسم غريب (مقص طبي) "ملقط طبي" داخل بطنها، وأجريت لها عملية جراحية لإزالة الملقط، وتبين وجود التصاقات في الحوض والأمعاء وتهتك بالأمعاء الدقيقة ناجم عن الملقط الطبي، وتم استئصال (35 سم) من الأمعاء الدقيقة التالفة وإزالة الملقط.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

32023148253536477875

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

324889926_1359201168247046_7510710419210432564_n

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

8888

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

336723173_901452604305110_8608180656437562361_n

التعامل مع 985 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ab36c42a80820cd57109d5d763e35c2c

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

أخبار متعلقة
0L5A0427

التمييز ترد الطَّعن شكلًا بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب

461851_1_1658359391

هام لمرتادي طريق إربد - جرش - عمان

571

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

803056-1643378577

مطلوب بشكل عاجل.. بنك الدم يناشد المواطنين في إربد

1484998618558223000

إربد: القطاع الزراعي يلعب دورا كبيرا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

image001

الغزو يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان