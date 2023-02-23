أوقاف الأغوار الشمالية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد، اليوم الخميس، في قاعة مسجد المرحوم محمود البشير الغزاوي، بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.

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وأكد مدير أوقاف اللواء خالد القضاة، خلال الاحتفال الذي رعاه متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، أهمية المعاني السامية والدروس والعبر المستقاة من معجزة الإسراء والمعراج التي تبث في أبناء الأمة العزم في إخلاصهم للدين الإسلامي الحنيف وحفظ مقدساتهم.



وأشار إلى تجسيد الذكرى لمكانة القدس والأقصى الشريف كقبلة أولى للمسلمين، والدور الهاشمي في رعاية المقدسات الإسلامية وتضحيات الجيش العربي في سبيلها، مؤكداً التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، والتي تمثل الحماية الشرعية لها.



وقال أستاذ الشريعة الدكتور عبد الله الوردات، إن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يمثل تأكيداً على حق المسلمين في القدس وفلسطين، ومكانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين.



وأشار إلى أن ذكرى الإسراء والمعراج جاءت لتثبيت فكرة الوحدة في يقين الأمة وترمز إلى الرباط الوثيق بين المسلمين من حيث الإسراء إلى بيت المقدس من البيت العتيق في مكة المكرمة.



واختتم الحفل الذي أداره رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية، قصي أبو صهيون، بعرض فيديو يوضح دور الهاشميين وجلالة الملك عبدالله الثاني في حفظ الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والدفاع عنها في المحافل الدولية.