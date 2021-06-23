تعيين سفراء في وزارة الخارجية - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء عن تعيين عدد من السفراء للوزارة في الخارج وتالياً الأسماء:

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جمانة غنيمات سفيرا في الرباط



منار الدباس سفيرا في لندن



شاكر العموش سفيرا في الجزائر



سامر النبر سفيرا في سنغافورة



فراس خوري سفيرا في كينيا



زهير عبدالله النسور سفيرا في إثيوبيا



ضيف الله الفايز سفيرا في هولندا



نصار الحباشنة سفيرا في أبو ظبي



أمين عام وزارة الخارجية يوسف البطاينة سفيرا في ألمانيا



عادل العضايلة من كوريا إلى المركز



فايز خوري من روما إلى المركز



محمود الحمود سفيرا في نيويورك



عاصم عبابنة قنصلا عاما في دبي



فؤاد المجالي قنصلا عاما في أربيل



مهيب النمرات إلى أوسلو



زيد ابو حسان قنصلا عاما في العراق



ومعتز حياصات وزيرا مفوضا في سوريا

