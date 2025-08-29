الدولار يتراجع والمعادن تحقق مكاسب بقيادة النحاس والألمنيوم

وارتفع سعر المعدن اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى في شهر، كما سجلت سلع أخرى متداولة في بورصة لندن للمعادن مكاسب مماثلة.
وتداول النحاس، المعدن الذي يعد مؤشراً على أداء الاقتصاد، ضمن نطاق ضيق نسبياً هذا الشهر، لكنه تلقى دعماً من تراجع الدولار، وفقاً لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.3 بالمئة إلى 9849 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت سنغافورة، متجهاً نحو مكاسب أسبوعية بنحو 0.5 بالمئة. كما صعد سعر الألمنيوم 0.3 بالمئة، وسجل الزنك ارتفاعاً طفيفاً.
ويعد النحاس واحداً من عدة معادن رئيسية، إلى جانب الألمنيوم والنيكل، التي صعدت بنحو 2 بالمئة خلال آب. كما سجلت معادن أخرى، من بينها الرصاص والزنك، مكاسب طفيفة.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل
-
انخفاض معظم أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
روسيا: تراجع الاحتياطي الدولي إلى 682.8 مليار دولار
-
انخفاض الجنيه السوداني بقوة
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس
-
النفط يتراجع عالميا
-
مصر تسجل أعلى إيراد دولاري في تاريخها
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية