نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر - رابط

-
أخبار متعلقة
-
الرئيس توكاييف مخاطبا الملك: العالم يفتقر لقادة مثلكم
-
بلدية مادبا تحيل عطاء خلطة إسفلتية لصيانة الطرق الداخلية
-
وفد سوري يزور قيادة سلاح الجو الملكي تقديراً لجهوده في عمليات الإطفاء
-
الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخي
-
العيسوي: الملك وأبناء شعبه ونشامى الجيش والأمن والمتقاعدون العسكريون ركيزة صمود الوطن
-
وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين
-
تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية
-
الملك يؤكد حرص الأردن والتزامه بتعزيز التعاون مع كازاخستان