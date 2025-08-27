الأربعاء 2025-08-27 05:19 م
 

نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر - رابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 27-08-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اعلنت وزارة التربية والتعليم   نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025.

اضافة اعلان


وتاليا رابط الحصول على النتائج :  (http://tawjihi.jo/ )   . 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

كلية الأميرة ثروت تحتفل بتخريج الفوج الـ44 من طالباتها

أخبار محلية كلية الأميرة ثروت تحتفل بتخريج الفوج الـ44 من طالباتها

الرئيس توكاييف مخاطبا الملك: العالم يفتقر لقادة مثلكم

أخبار محلية الرئيس توكاييف مخاطبا الملك: العالم يفتقر لقادة مثلكم

بلدية مادبا الكبرى

أخبار محلية بلدية مادبا تحيل عطاء خلطة إسفلتية لصيانة الطرق الداخلية

انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

شؤون برلمانية انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

وفد سوري يزور قيادة سلاح الجو الملكي تقديراً لجهوده في عمليات الإطفاء

أخبار محلية وفد سوري يزور قيادة سلاح الجو الملكي تقديراً لجهوده في عمليات الإطفاء

نعي فاضلة .. المرحومة إنعام فؤاد يوسف عماري

نعـي فـاضل نعي فاضلة .. المرحومة إنعام فؤاد يوسف عماري " ام بشار "

الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخي

أخبار محلية الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخي

لا

تكنولوجيا احذر فخ الرسائل النصية.. كيف تتجنب سرقة بياناتك؟



 
 





الأكثر مشاهدة