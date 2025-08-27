"المعونة الوطنية" يدعو الأسر المنتفعة للتسجيل في برامج التدريب المهني

وقال الصندوق وفق بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز محور التمكين الاقتصادي، وإتاحة فرص أكبر أمام الملتحقين للحصول على وظائف مرموقة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن المشاركين سيحصلون على شهادات معتمدة تعزز من فرص التوظيف والاستقلال المالي.
وأشار إلى أنه يغطي رسوم الدورات لأبناء الأسر المنتفعة، بما في ذلك منح بدل مواصلات، مما يتيح لهم الالتحاق بهذه البرامج دون تحمل أعباء مالية إضافية.
ودعا الصندوق الراغبين بالتسجيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة التدريب المهني وتعبئة طلب الالتحاق وإرفاق الوثائق المطلوبة، للاستفادة من هذه الفرصة التدريبية، عبر الرابط التالي
http://bit.ly/3Hw1IIt
