الحملة الأردنية توزع وجبات الإفطار على مرضى الكلى شمالي قطاع غزة

وتفقّدت فرق الحملة الأردنية المرضى في كل من مستشفى الشفاء الطبي ومستشفى أصدقاء المريض شماليّ القطاع، ووزعت عليهم وجبات تساعدهم خلال جلسات الغسيل.
وتأتي هذه الاستجابة التزامًا من الحملة الأردنية وفرقها العاملة داخل القطاع، إذ أكدت أن هذه المبادرة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في إطار حملاتها الإغاثية والتزامها تجاه مرضى وحدة غسيل الكلى.
كما أكدت الحملة أنها تفقّدت خلال الفترة السابقة العديد من المرضى في شمال ووسط وجنوب القطاع، في عدد من المستشفيات المنتشرة على امتداد قطاع غزة.
ويذكر أن الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ما تزالان مستمرتين في عملهما الإغاثي داخل مختلف مناطق القطاع، من خلال توزيع الطعام والطرود الغذائية، حيث يستفيد من هذه الحملات ما لا يقل عن 17 ألف شخص أسبوعيًا في مختلف أنحاء القطاع.
