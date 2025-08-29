الحملة الأردنية توزع وجبات الإفطار على مرضى الكلى شمالي قطاع غزة

الوكيل الإخباري- وزّعت الحملة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وجبات الإفطار على مرضى وحدة غسيل الكلى في مستشفيات شماليّ قطاع غزة.

اضافة اعلان



وتفقّدت فرق الحملة الأردنية المرضى في كل من مستشفى الشفاء الطبي ومستشفى أصدقاء المريض شماليّ القطاع، ووزعت عليهم وجبات تساعدهم خلال جلسات الغسيل.



وتأتي هذه الاستجابة التزامًا من الحملة الأردنية وفرقها العاملة داخل القطاع، إذ أكدت أن هذه المبادرة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في إطار حملاتها الإغاثية والتزامها تجاه مرضى وحدة غسيل الكلى.



كما أكدت الحملة أنها تفقّدت خلال الفترة السابقة العديد من المرضى في شمال ووسط وجنوب القطاع، في عدد من المستشفيات المنتشرة على امتداد قطاع غزة.