الجمعة 2025-08-29 11:37 ص
 

إسرائيل تعلّق على إصابة جنود لبنانيين بانفجار مسيّرة

الجمعة، 29-08-2025 09:21 ص
الوكيل الإخباري-  قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يأسف "لإصابة" جنود لبنانيين نتيجة خلل فني حدث خلال غارة في جنوب لبنان استهدفت بنية تحتية لحزب الله.اضافة اعلان


وذكر الجيش اللبناني، الخميس، أن جنديين قُتلا وأُصيب آخران إثر سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية وانفجارها في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت، ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين".

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أنه هاجم، الخميس، آلية هندسية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان كانت تهم بإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة. وخلال الغارة وقع خلل فني أسفر عن عدم انفجار الذخيرة وسقوطها على الأرض، حيث وردت فيما بعد تقارير عن إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني. ويُجرى فحص إمكانية وقوع الحادث نتيجة انفجار الأسلحة الإسرائيلية.

وأضاف: "يبدي جيش الدفاع أسفه عن إصابة جنود الجيش اللبناني، وسيتم التحقيق في الحادث".

هذا وعبّر الرئيس اللبناني "جوزيف عون" عن تعازيه لقائد الجيش بمقتل ضابط ومعاون أول، خلال الكشف على مسيّرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة.

وقال عون تعليقاً على الحادث: "مرة جديدة يدفع الجيش بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب".

سكاي نيوز
 
 
