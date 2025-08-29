21 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال عدة مناطق في غزة منذ فجر الجمعة

10:08 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 21 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر الجمعة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بمحيط بئر 19 ومحطة طبريا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.



وأضافت، أن 5 فلسطينيين آخرين استشهدوا إضافة إلى عدد من الإصابات إثر قصف الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.



وفي منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين.



كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط القطاع.



أما في مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد فلسطيني وزوجته وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع السلام بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين آخرين جراء استهداف مسيرة للاحتلال عددا من الفلسطينيين في شارع أبو حسني في المدينة.



