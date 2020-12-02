تغريدة من العضايلة حول منصبه الجديد في مصر

الوكيل الإخباري - قال وزير الإعلام السابق سفير الأردن في مصر أمجد العضايلة إن تمثيل الأردن مهمة وطنية يعتز ويفتخر بها، سائلاً الله أن يوفقه لأداء المهمة على أكمل وجه ويليق بالأردن وشعبه.



وجاء في تغريدة العضايلة: "شرف تمثيل بلدي وسيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، مهمة وطنية أعتز بها وأفخر، وأسأل الله أن يوفقني لأدائها على أكمل وجه بما يليق بالأردن العزيز وشعبه العظيم".

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pic.twitter.com/lK7ZwmSSXb شرف تمثيل بلدي وسيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، مهمة وطنية أعتز بها وأفخر، وأسأل الله أن يوفقني لأدائها على أكمل وجه بما يليق بالأردن العزيز وشعبه العظيم #الأردن December 1, 2020



