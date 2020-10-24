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السبت، 24-10-2020 07:18 م

تفاصيل الاعتداء على إحدى الكافيهات بإربد وتحطيم محتوياته

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد اليوم لمديرية شرطة محافظة إربد يُفيد بتعرض إحدى الكافيهات للاعتداء من قبل أشخاص وتحطيم محتوياته ، حيث تم التحرك للمكان ومن خلال التحقيقات تبين ان شخصين ( لا يحملون اسبقيات جرمية ) قاما بالاعتداء وتحطيم محتويات الكافيه اثر خلاف شخصي سابق مع مالكي الكافيه.
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واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية الشخصين اللذين اعتديا على الكافيه وبالبحث عنهما تبين انهما داخل احدى المستشفيات حيث تم التحرك للمكان وضبطهما وبوشر التحقيق مع كافة اطراف القضية .

 




 

 


 

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