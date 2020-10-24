تفاصيل الاعتداء على إحدى الكافيهات بإربد وتحطيم محتوياته

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد اليوم لمديرية شرطة محافظة إربد يُفيد بتعرض إحدى الكافيهات للاعتداء من قبل أشخاص وتحطيم محتوياته ، حيث تم التحرك للمكان ومن خلال التحقيقات تبين ان شخصين ( لا يحملون اسبقيات جرمية ) قاما بالاعتداء وتحطيم محتويات الكافيه اثر خلاف شخصي سابق مع مالكي الكافيه.واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية الشخصين اللذين اعتديا على الكافيه وبالبحث عنهما تبين انهما داخل احدى المستشفيات حيث تم التحرك للمكان وضبطهما وبوشر التحقيق مع كافة اطراف القضية .