تفاصيل مؤلمة .. أردنية ناجية فقدت 5 أفراد من أسرتها في ليبيا

الوكيل الإخباري - ناشدت المواطنة الأردنية وفاء حسان السلطات الليبية وفرق الإنقاذ الدولية بتكثيف البحث عن 5 من أفراد عائلتها الذين انقطع التواصل معهم جراء السيول والفيضانات التي عمت مدينة درنة الليبية.

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وفاء قالت إن السيول داهمت منزلهم وأخذت 4 من أطفالها، بالإضافة إلى زوجها أحمد ذيب الزبيدي، مؤكدةً أنها استطاعت النجاة هي وابنتها البالغة من العمر 16 عاماً وابنها البالغ من العمر 13 عاماً. وأكدت أن منزلهم دُمر بالكامل جراء السيول التي ضربت مدينة درنة في ليبيا.



ويقطن أفراد العائلة الناجون من الكارثة حالياً في مدينة بعيدة عن درنة، في منزل شقيق وفاء، مؤكدةً أنها لا تمتلك أي أوراق ثبوتية لها، بسبب ضياعها وتلفها في السيول المدمرة.



وتابعت: "أنا فقدت أولادي، أنا ولادي راحوا مني". والمفقودون هم الأب أحمد ذيب الزبيدي، والابن عبد الله أحمد ذيب الزبيدي (17 عاماً) والأطفال يقين أحمد ذيب الزبيدي (11 عاماً) وآلاء أحمد ذيب الزبيدي (3 أعوام) وزينب أحمد ذيب الزبيدي (عام ونصف).





