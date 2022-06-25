السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
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تفاصيل مقتل سيدة اردنية بـ 16 طعنة بالامارات

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السبت، 25-06-2022 09:45 م

تفاصيل مقتل سيدة اردنية بـ 16 طعنة بالامارات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أقدم شخص على طعن سيدة اردنية بـ 16 طعنة إثر خلافات بينهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالتفاصيل قالت شرطة الشارقة عبر صفحتها على الفيسبوك وفق رصد موقع الوكيل الاخباري ان أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تمكنت من كشف غموض جريمة قتل، راحت ضحيتها سيدة عربية عشرينية تم العثور على جثتها في مَركبتها بإحدى المناطق .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) مساء يوم أمس الجمعة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وعليه انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة. 

 وقال العقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها، وأوضح أنه وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هارباً  ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ من يد العدالة.

حيث تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة، وأشار أنه وبالتحقيق معه أعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة.  

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