يوم تثقيفي عن سرطان الرئة في البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري- نظمت كلية التمريض في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين، يوما علميا تثقيفيا عن سرطان الرئة بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة الحسين للسرطان و مختبرات ميدلاب الطبية بعنوان (تدخينك يؤذيني... توقف الآن) .

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وأشار عميد كلية التمريض الدكتور لورنس الحديد إلى حرص الجامعة على عقد مثل هذه الأيام التثقيفية إيمانا بضرورة تعريف الطلبة بجميع الجوانب الصحية المتعلقة بحياتهم، لافتا إلى أن التدخين له مخاطره الكبيرة على صحة الفرد والمجتمع لذا يتوجب التوقف عنه.



وقالت مها عباس من مؤسسة الحسين للسرطان، إن المؤسسة لن تألو جهدا في التعاون مع أية جهة رسمية أو أهلية لعقد مثل هذه الأيام التوعوية إيمانا بضرورة الحد من آفة التدخين وأثره على الفرد والمجتمع .