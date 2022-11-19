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السبت، 19-11-2022 06:04 ص

بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية اليوم

جامعة الب


الوكيل الإخباري - يبدأ اليوم السبت، الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية لعام 2023، والذي يستمر حتى الخميس الموافق 2022/11/24، بحسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني.

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وأكد العجلوني وهو رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل)، أن الجامعة "استكملت الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 3728 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 69 برنامجاً دراسياً حسب الخطط الدراسية الجديدة".


اعتُمدت 34 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، وفق العجلوني. ويشارك في الامتحان 140 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 450 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.


ويبلغ العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك في الدورة الشتوية لعام 2023، 5691 طالبا وطالبة موزعين على 98 تخصصاً، منهم 3297 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و1737 طالبا وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و468 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و189 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.


جامعة البلقاء أعلنت برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق، ويمكن لأي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.


أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فستنعقد خلال الفترة من 7/12/2022 ولغاية 14/12/2022 ويستطيع الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد وجلسات ومراكز امتحاناتهم النظرية والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها للامتحان من خلال دخولهم إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من صباح الثلاثاء المقبل.


 




 

 


 

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