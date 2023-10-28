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السبت، 28-10-2023 09:05 ص

تقديم خدمة العبور المغلق لبريد فلسطين عبر البريد الأردني

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة البريد الأردني، أنها قامت بمخاطبة الاتحاد البريدي العالمي لإخطار الدول الأعضاء في الاتحاد عن استعدادها لتقديم خدمة العبور المغلق للبريد الفلسطيني من وإلى العالم الخارجي.

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وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، جاء القرار نظرا لما تمر به فلسطين من ظروف صعبة واستثنائية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت الدول الأعضاء استعدادها لنقل جميع أنواع البريد عبر الشبكة البريدية إيمانا بالبروتوكولات ودستور الاتحاد الذي ينص على الوقوف إلى جانب الدول التي تمر بظروف استثنائية والذي أكدته قرارات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي.


وأوضح البيان أنه في إطار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والعاملين في القطاع البريدي، والذي يقدمه الأردن بمؤسساته المختلفة ومنها شركة البريد ستتولى الشركة نقل وإيصال البريد الوارد والصادر إلى داخل المملكة وخارجها عبر جسر الملك حسين "معبر الكرامة".


 




 

 


 

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