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الثلاثاء، 16-03-2021 10:58 ص

تقديم موعد صرف قروض إسكان الجيش

الجيش
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقديم موعد صرف القروض الإسكانية لدفعة (1/4/2021) بحيث تصرف على ثلاث دفعات.
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وجاء إعلان الجيش تنفيداً لأوامر الدفاع بتخفيف الاكتظاظ والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وحرصاً على سلامة المواطنين.

وقسمت الدفعات على النحو التالي:

• الدفعة الأولى يوم الأحد الموافق 21/3/2021 .

• الدفعة الثانية يوم الأحد الموافق 28/3/2021 .

• الدفعة الثالثة يوم الأحد الموافق 4/4/2021 .

وقالت القيادة العامة إنه سيتم الإعلان عن الأسماء والإعداد لكل دفعة والبنوك التي سيتم الصرف من خلالها في حينه.

 




 

 


 

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