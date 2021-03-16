تقديم موعد صرف قروض إسكان الجيش

الوكيل الإخباري -

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أعلنت مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقديم موعد صرف القروض الإسكانية لدفعة (1/4/2021) بحيث تصرف على ثلاث دفعات.وجاء إعلان الجيش تنفيداً لأوامر الدفاع بتخفيف الاكتظاظ والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وحرصاً على سلامة المواطنين.وقسمت الدفعات على النحو التالي:• الدفعة الأولى يوم الأحد الموافق 21/3/2021 .• الدفعة الثانية يوم الأحد الموافق 28/3/2021 .• الدفعة الثالثة يوم الأحد الموافق 4/4/2021 .وقالت القيادة العامة إنه سيتم الإعلان عن الأسماء والإعداد لكل دفعة والبنوك التي سيتم الصرف من خلالها في حينه.