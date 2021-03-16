تقديم موعد صرف قروض إسكان الجيش

الوكيل
الإخباري -
أعلنت مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القيادة العامة
للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقديم موعد صرف القروض الإسكانية لدفعة
(1/4/2021) بحيث تصرف على ثلاث دفعات.اضافة اعلان
وجاء إعلان
الجيش تنفيداً لأوامر الدفاع بتخفيف الاكتظاظ والالتزام بالتباعد الاجتماعي في
الأماكن العامة وحرصاً على سلامة المواطنين.
وقسمت الدفعات
على النحو التالي:
• الدفعة الأولى
يوم الأحد الموافق 21/3/2021 .
• الدفعة
الثانية يوم الأحد الموافق 28/3/2021 .
• الدفعة
الثالثة يوم الأحد الموافق 4/4/2021 .
وقالت القيادة
العامة إنه سيتم الإعلان عن الأسماء والإعداد لكل دفعة والبنوك التي سيتم الصرف من
خلالها في حينه.