تكريم الفائزين بمسابقة القصة المصورة في "تربية السلط"

الوكيل الاخباري - كرّم مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط، خالد العلوان، اليوم الأحد، الفائزين بمسابقة القصة المصورة باللغة الانجليزية على مستوى المديرية والحاصلين على أوائل المراكز.



وفاز بالمركز الأول الطالبة إيناس الرشايدة من مدرسة بطنا الأساسية المختلطة، والمركز الثاني الطالب زيد الرماضنة من مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، والمركز الثالث الطالبة يقين الحديدي من مدرسة وادي السلط الأساسية المختلطة.



وأقيمت المسابقة بالتعاون مع دار الرضوان للنشر والتوزيع، و بإشراف مشرفي اللغة الإنجليزية في المديرية.

اضافة اعلان