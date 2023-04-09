الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

كفرنجة: بحث أوجه التعاون بين جمعيتي نساء من أجل العطاء ونسمة خير

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الاثنين

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غدا

تكريم الفائزين بمسابقة القصة المصورة في "تربية السلط"

جرش: كريشان يشارك عمال الوطن ببلدية المعراض إفطارهم الرمضاني

مادبا: حرير تقيم إفطارا رمضانيا بالتعاون مع مركز زها الثقافي

مديرية الأمن العام تقيم مأدبة إفطار لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين في إقليم العاصمة

الارصاد : كتلة هوائية باردة جديدة وامطار غزيرة الاربعاء

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

وفاة الوزير الأسبق عمر شديفات

الأحد، 09-04-2023 10:17 م

تكريم الفائزين بمسابقة القصة المصورة في "تربية السلط"

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - كرّم مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط، خالد العلوان، اليوم الأحد، الفائزين بمسابقة القصة المصورة باللغة الانجليزية على مستوى المديرية والحاصلين على أوائل المراكز.

وفاز بالمركز الأول الطالبة إيناس الرشايدة من مدرسة بطنا الأساسية المختلطة، والمركز الثاني الطالب زيد الرماضنة من مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، والمركز الثالث الطالبة يقين الحديدي من مدرسة وادي السلط الأساسية المختلطة.

وأقيمت المسابقة بالتعاون مع دار الرضوان للنشر والتوزيع، و بإشراف مشرفي اللغة الإنجليزية في المديرية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220238221751636657883

كفرنجة: بحث أوجه التعاون بين جمعيتي نساء من أجل العطاء ونسمة خير

220235174531255377068

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الاثنين

مديرية الامن العام

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غدا

42023522742794260878

جرش: كريشان يشارك عمال الوطن ببلدية المعراض إفطارهم الرمضاني

wwwwwww

مادبا: حرير تقيم إفطارا رمضانيا بالتعاون مع مركز زها الثقافي

r

مديرية الأمن العام تقيم مأدبة إفطار لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين في إقليم العاصمة

أخبار متعلقة
5

تربية بني عبيد تحتفل بذكرى معركة الكرامة الخالدة

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس الاربعاء بسبب الظروف الجوية

32023511523677499707

توضيح حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

مدرسة

توضيح حول دوام المدارس في رمضان