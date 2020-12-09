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الأربعاء، 09-12-2020 02:04 م

تكريم ثلاثة من مرتبات إدارة السير أنقذوا سيدة واطفالها بوسط عمان

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الوكيل الاخباري - كرّم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ، في مكتبه اليوم كل من الوكيل غازي زكريا محمد، والرقيب عدي محمد محمود،  والرقيب مصعب قاسم محمد، من مرتبات شعبة سير العاصمة.
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وذلك لقيامهم بدورهم الأمني والإنساني على أكمل وجه وتقديمهم المساعدة لسيدة اشتعلت النيران بمركبتها، وإخراج طفلتيها من المركبة المشتعلة وإطفائها.

وأشاد مدير الأمن العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن العام وفي مختلف الادارات والوحدات الشرطية والتي تصب دوماً في حماية الأرواح والممتلكات إضافة إلى أدوارهم الاجتماعية والإنسانية وتلبيتهم لأي نداء أو استغاثة بحس إنساني وبأعلى درجات التميز والانضباط   .
 
 وأشار، الى ان هذا التكريم هو لجميع رجال الامن العام الذين لم يتوانوا يوماً عن اداء واجباتهم والتضحية في سبيلها، ضاربين دوماً أروع صور الاخلاص والبذل والعطاء، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة .

كما شكر مدير الأمن العام المواطنين الذين تواجدوا في الموقع وتعاونوا مع رجال الامن لمساعدة السيدة وطفلتيها، وبالتزام مكن رجال الأمن العام من القيام بواجباتهم وسهل عليهم التعامل مع الحادثة.

 




 

 


 

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