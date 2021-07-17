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السبت، 17-07-2021 12:00 م

تمديد دوام اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية اليوم وغدا حتى السابعة

المؤسسة


الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة تمديد الدوام في جميع أسواق المؤسسة اليوم وغداً حتى الساعة السابعة مساءً.

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وأوضح أن تمديد الدوام جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الأسواق التي سيتم تمديد الدوام بها. وفي ذات السياق، دعا القضاة المواطنين الى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً البالغ عددها أكثر من 290 مادة والمتوفرة في اسواق المؤسسة.


كما دعا مرتادي أسواق المؤسسة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 

 


 




 

 


 

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