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الأربعاء، 23-06-2021 11:48 ص

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار 250 سلعة في أسواقها

سوق


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية بنسب متفاوتة تتراوح من 5-33% بدءاً من صباح الخميس وحتى الـ 5 من تموز/يوليو المقبل، وفق بيان للمؤسسة الأربعاء.

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وأوضح مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، أن "جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين".


ودعا القضاة، المواطنين، إلى "الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات".


وقال، إن "دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار".
وتشمل التخفيضات (زيت دوار الشمس، أرز متوسط الحبة، أرز بسمتي، سكر طعام، سمنة نباتية، حليب بودرة، أجبان وألبان، عسل طبيعي، شاي ميداليات، مجمدات مفاريم، مكعبات و بودرة مرقة الدجاج، عصير طبيعي، بيض المائدة، طحينية وحلاوة، حبوب وبقوليات، جوز هند، جوز قلب، معكرونة وشعيرية، طحين، فول وحمص بالطحينية، مربيات، جميد سائل، بهارات متنوعة، حليب طويل الأمد، خل صناعي، معجون الطماطم، رب البندورة، كاتشب ومايونيز، زعتر بلدي، تونة وسردين، مشروبات غازية، زبيب، قشطة)، إضافة إلى توفر عروض وتخفيضات على مواد المنظفات و الشامبوهات والصابون والورقيات وفوط الأطفال و كمامات طبية ومراوح كهربائية وأباريق الكهرباء.


وأضاف، أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوص المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على أن "المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها".


ودعا، المواطنين، مرتادي أسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.


 




 

 


 

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