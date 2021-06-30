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الأربعاء، 30-06-2021 10:17 ص

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

جيش
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف وافراد المبينة أسماءهم أدناه - روابط أسفل الخبر - قد استحقوا الحصول على القرض من صناديق الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري الخاص بالأفراد (سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان بنك القاهرة عمان).

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أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان العسكري

 

أسماء الضباط وضباط صف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري

 




 

 


 

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