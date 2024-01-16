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الثلاثاء، 16-01-2024 07:41 م

تمديد فترة التقدم للإستثمار بـ تلفريك عجلون

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الوكيل الاخباري - أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة التقدم للاستثمار داخل محيط تلفريك عجلون، لغاية يوم الأحد المقبل، داعية أبناء المجتمع المحلي والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين لاغتنام هذه الفرصة.

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وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن المناطق التنموية تقدم جميع التسهيلات لتحفيز الاستثمار، وتنشيط واستدامة الحركة السياحية والاقتصادية للمنطقة.


وبيّن أن تمديد فترة التقدم لفرص الإستثمار، جاء نظرا للطلب المتزايد عليها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالإستثمار في منطقة الصوان التنموية – تلفريك عجلون ولتلبية رغبات المجتمع المحلي.

 

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