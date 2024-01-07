الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تربية بصيرا تكرم المعلمات الفائزات بمسابقة التصوير الفوتوغرافي

التربية توضح حول موعد دوام المدارس

التربية توضح حول امتحان الحاسوب للتوجيهي

بيان صادر عن لجان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن

الخريشه: الأحزاب البرامجية تنتج برلمانا قادرا على القيام بمهامه الدستورية

أكاديميون أردنيون يؤكدون عبور طريق الإيلاف القرشي من العقبة

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

"حزب الاتحاد الوطني الأردني يسلط الضوء على الدور الأردني في أحداث غزة خلال فعالية كبرى في مخيم الزرقاء"

الملكة تنشر فيديو مؤثر لوائل الدحدوح - شاهد

آل البيت تفوز بمشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي

عاجل

الملكة تنشر فيديو مؤثر لوائل الدحدوح - شاهد

الأحد، 07-01-2024 06:19 م

بيان صادر عن لجان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن

1704638736107


 الوكيل الاخباري - ثمنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، جهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وعطاءها الموصول في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وقطع اليد التي تمتد بسوء للوطن.

اضافة اعلان


وأكدت في بيان اليوم الأحد، "أن الأردن سيبقى عزيزا ومنيعا بفضل الجهود التي يبذلها أبناء القوات المسلحة، بالتصدي لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الأردن وشعبه ومقدراته".


وشددت على التفافها خلف القيادة الهاشمية التي طالما كانت السند والعون للشعب الفلسطيني، وبذلت ولا زالت تبذل الجهود الكبيرة من أجل وقف الحرب على غزة، ورفضه للتهجير، وتزويدهم بالإمدادات الطبية والإنسانية بكل الوسائل الممكنة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدارس خاص

التربية توضح حول موعد دوام المدارس

وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول امتحان الحاسوب للتوجيهي

1

الخريشه: الأحزاب البرامجية تنتج برلمانا قادرا على القيام بمهامه الدستورية

1704639386403

أكاديميون أردنيون يؤكدون عبور طريق الإيلاف القرشي من العقبة

12202320181419364088736

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

9e9fe43c-e1ef-40fd-84f5-c6c0e620c790

"حزب الاتحاد الوطني الأردني يسلط الضوء على الدور الأردني في أحداث غزة خلال فعالية كبرى في مخيم الزرقاء"

أخبار متعلقة
0

في مبادرة تعزز التزامه تجاه المجتمع: حزب الاتحاد الوطني الأردني ينظم يوماً طبياً مجانياً في القويسمة

11

هيئة تنظيم الطيران المدني توقع 5 اتفاقيات خدمات جوية

-1462092466

دائرة الشؤون الفلسطينية تبحث الأمور التنظيمية للمخيمات