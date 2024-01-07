بيان صادر عن لجان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن

الوكيل الاخباري - ثمنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، جهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وعطاءها الموصول في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وقطع اليد التي تمتد بسوء للوطن.

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وأكدت في بيان اليوم الأحد، "أن الأردن سيبقى عزيزا ومنيعا بفضل الجهود التي يبذلها أبناء القوات المسلحة، بالتصدي لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الأردن وشعبه ومقدراته".



وشددت على التفافها خلف القيادة الهاشمية التي طالما كانت السند والعون للشعب الفلسطيني، وبذلت ولا زالت تبذل الجهود الكبيرة من أجل وقف الحرب على غزة، ورفضه للتهجير، وتزويدهم بالإمدادات الطبية والإنسانية بكل الوسائل الممكنة.