تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان تمديد مدة قبول طلبات الموازي في الجامعة 24 ساعة.



وجاء القرار بتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، لإعطاء الفرصة للطلبة الذين قدموا طلبات للقبول الموحد (البرنامج التنافسي العادي) في هذا اليوم وهو آخر يوم لتلك الطلبات، أن يتمكنوا من تقديم طلب للالتحاق في البرنامج الموازي اليوم وغداً.



ووفق قرار التمديد تنتهي مدة تقديم طلبات الالتحاق ببرنامج الموازي في الجامعة عند الساعة العاشرة من مساء يوم غد الاحد.

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