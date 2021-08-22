الجامعة الأردنية توضح بشأن تسجيل الطلبة

الوكيل الاخباري- أعلنت الجامعة الأردنية، أن تسجيل الطلبة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل 2021 - 2022، لن يبدأ إلا بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بشكل التعليم للفصل الدراسي الأول من العام ذاته.

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واوضحت في بيان اصدرته اليوم الاحد، أنها بصدد إعداد خطة للعودة الآمنة للطلبة الى الحرم الجامعي حاليا ، تأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات المحتملة.

واضافت انها ستعلن عن ترتيبات التسجيل رسمياً فور صدور قرار مجلس التعليم العالي المرتقب بهذا الخصوص، مؤكدة أنه لم يتم إعلان الجدول الدراسي للطلبة بعد.



ودعت الجامعة إلى التحقق من صحة أي معلومة قبل تداولها ونشرها، وعدم أخذها الا من مصادرها الموثوقة، حيث ان مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت معلومات مغلوطة حول آلية التسجيل وشكل الدوام للفصل الدراسي المقبل.

