تمرين إطفاء حريق وإخلاء وهمي بمستشفى المقاصد

الوكيل الإخباري - نفذ مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تمرينا وهميا تضمن التدريب النظري والعملي على الإطفاء، وعملية إخلاء وهمي بالتنسيق مع مديرية الأمن العام / إدارة الدفاع المدني.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، إن التمرين المفترض شارك فيه الأطباء والممرضون والكوادر الفنية والإدارية، واشتمل على إجراءات الإخلاء وإطفاء الحريق، ومحاضرات تثقيفية وتدريبية.



وأكد بني نصر، أن هذا التمرين يأتي لتعزيز قدرات كادر المستشفى في التعامل مع المخاطر المحتملة واختبار كفاءة الإجراءات المتخذة مع حوادث الحريق وأية حالات طارئة تستدعي عمليات الإطفاء والإخلاء.



وقدم فريق متخصص من كوادر الدفاع المدني محاضرات توعوية حول إجراءات عملية الإخلاء، و إطفاء الحريق، وأنواع الطفايات وطرق استخدامها، تلاها تنفيذ تمرين وهمي عملي على إطفاء الحرائق، وإخلاء المستشفى.



وفي ختام التمرين أعرب بني نصر، عن شكره لفريق الدفاع المدني على المعلومات والتمرينات القيمة التي قدمها، مؤكدا أهمية مثل هذه المبادرات التوعوية المشتركة، فيما أشادت كوادر الدفاع المدني بجاهزية المستشفى وكوادره وتعاملهم السليم مع فرضيات التمرين بكل كفاءة وانضباط.