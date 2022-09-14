تنسيق حكومي لتلبية احتياجات الأسر المتضررة من انهيار مبنى اللويبدة

الوكيل الاخباري - أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، لوزيري التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والداخلية مازن الفراية، للتنسيق لتلبية احتياجات الأسر المتضررة، من انهيار مبنى في منطقة اللويبدة أمس.



وقال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأربعاء، إن وزارة التنمية نسقت مع وزارة الداخلية، على أن يتولى محافظ العاصمة إدارة الملف بالتعاون مع كوادر وزارة التنمية الاجتماعية، لتلبية جميع احتياجات الأسر المتضررة من انهيار المبنى، من مأوى، ومواد عينية، للتخفيف الضرر والعبء عنهم.



وأكد المفلح، أن الجمعيات الخيرية، والمجتمع المدني، تواصلوا مع وزارة التنمية، للمساهمة بتقديم الاحتياجات للأسر المتضررة من انهيار المبنى.

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